CZAV-leden profiteren van verkoop Agrimarkt

Coöperatie CZAV keert de opbrengst van de verkoop van Agrimarkt BV uit aan haar leden.

Over een periode van drie boekjaren betaalt CZAV in totaal € 5 miljoen terug. In boekjaar 2018-‘19 behaalde CZAV een uitzonderlijk hoog resultaat. Dit werd grotendeels gerealiseerd als gevolg van de verkoop van Agrimarkt B.V. De aandelen van Agrimarkt werden in 2019 verkocht. Na overleg met de raad van commissarissen en de ledenraad is besloten de opbrengst uit de verkoop uit te keren aan de leden. In komende periode zal de eerste uitbetaling van € 1,5 miljoen plaatsvinden. De rest volgt in de komende twee jaar.