Uienexport krap 30.000 ton in week 51

In afzetseizoen 2020-‘21 geldt de export van net geen 30.000 ton uien als een dip.

De uienexport zakt in week 51, medio december, naar 29.610 ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

In de voorgaande seizoenen zou deze kleine 30.000 ton nog een hoeveelheid zijn om enthousiast van te worden, maar in afzetseizoen 2020-‘21 geldt het als een dip. In het najaar lag de export immers wekenlang rond de 40.000 ton.

Gezien het rustiger vaarwater waarin de uienhandel rond de jaarwisseling verkeert, is het lagere exportniveau echter niet verwonderlijk.

Meeste uien naar Senegal

De meeste uien vonden in week 51 een plek in Senegal, waar 10.056 ton Nederlandse uien op de kade arriveerde. Daarna volgt Ivoorkust met 2.611 ton. De derde plek is voor Indonesië met 2.161 ton. Maleisië doet met ruim 2.000 ton ook goed mee.

De tussenstand van de uienexport dit seizoen komt hiermee op 766.446 ton (vorig jaar 705.636 ton).