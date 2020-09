Verwerking aardappelen in augustus op 80%

Vooral minder Nederlandse aardappelen verwerkt.

De aardappelverwerkers draaiden vorige maand op iets minder dan 80% van het volume dat vorig jaar werd verwerkt. Dat kan worden berekend uit de cijfers die de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) heeft bekendgemaakt.

In totaal werd in augustus 278.700 ton aardappelen in de fabrieken verwerkt, zo blijkt uit voorlopige cijfers. Vorig jaar was de aardappelverwerking in augustus flink op stoom met in totaal 345.000 ton.

Minder Nederlandse aardappelen

Een fractie meer dan de helft van de aardappelen kwam vorige maand vanuit het buitenland. Normaal gesproken ligt dit cijfer de laatste jaren rond de 40%. Dat betekent dat er vorige maand vooral minder aardappelen vanuit Nederland de fabrieken in gingen.