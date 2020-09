Pootgoedseizoen Middenmeer start met € 55 (28/35)

De pootgoednotering van Bintje op de beurs in Middenmeer start met € 55 per 100 kilo voor de maat 28/35 mm. Dat is € 5 hoger dan de startnotering van vorig jaar (oogst 2019: € 50).

Voor oogst 2018 startte de Bintje-notering 28/35 met € 78 per 100 kilo. Dat jaar vielen de opbrengsten tegen, waardoor de prijs hoog startte. De opbrengsten van Bintje-pootgoed zijn dit seizoen normaal, maar het areaal is flink gekrompen. Daar komt bij dat Bintje het momenteel op de consumptiemarkt goed doet. Belgische schillerijen betalen tussen € 5 tot € 7 per 100 kilo voor Bintje, waar Fontane en Challenger op € 3 zitten. Mede hierdoor is de pootgoednotering hoger dan vorig jaar gestart.

Maat 35/45 start met € 35

Voor de maat 35/45 mm start de pootgoednotering op de beurs in Middenmeer met € 35 per 100 kilo. Vorig jaar ging deze pootgoednotering start met € 30 per 100 kilo. En voor oogst 2018 was de startnotering € 48.

Veel handel is er nog niet gedaan, maar genoeg voor een waardige notering. Voor Spunta-pootgoed waren het aantal transacties deze week nog te minimaal om een waardige notering op het bord te zetten.