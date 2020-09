Opbrengstverwachting bieten blijft 13,8 ton suiker

Op de eerste dag van de suikerbietencampagne, dinsdag 22 september, is de opbrengstverwachting nog gelijk aan die van begin augustus met 13,8 ton suiker per hectare.

“Misschien is er een heel klein plusje”, licht Gert Sikken, directeur agrarische zaken van Cosun Beet Company, toe.

De afgelopen week was perfect bietenweer met veel zon en koude nachten, maar dat was de weken daaraan voorafgaand niet per se het geval. Daarom blijft de verwachte opbrengst ondermaats. “Landbouwkundig gezien willen we graag topopbrengsten hebben, want die zijn goed voor het saldo”, vertelt Sikken. “Dit jaar zit dat tegen. Het is goed om te constateren dat dit in de landen om ons heen ook zo is. Dat heeft effect op het aanbod van suiker.”

Tegenvallende bietenoogst in Frankrijk

Vooral in Frankrijk valt de bietenoogst tegen. “De schade door het vergelingsvirus is daar groot, wat opbrengst kost. Frankrijk is een groot suikerland met veel invloed op de Europese productie”, zegt Sikken.

Vanwege de lagere opbrengstverwachting is de campagne later begonnen dan normaal. Bij de huidige oogstverwachting is een campagnelengte van 18 weken voorzien. De tarrapercentages zullen door de zomerse omstandigheden laag zijn.