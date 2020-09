Onderzoekers hebben nieuwe resistentiegenen gevonden tegen phytophthora.

De genen zijn ontdekt in een diploïde wilde aardappelplant, melden het Schotse James Hutton Institute en het Chinese Academy of Agricultural Sciences. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Phytopathology.

De bladeren van de wilde aardappel zijn hard en vertonen immuniteit als ze in een lage concentratie met phytophthora worden besmet, zegt Guangcun Li, een van de wetenschappers die bij het onderzoek betrokken was. “We ontdekten dat de waargenomen resistentie in deze wilde aardappel toe te schrijven is aan resistentiegenen die niet eerder zijn omschreven.”

Afweerreactie versterken

Ook ontdekten de onderzoekers dat de aardappelplant de fotosynthese afremt om de afweerreactie op phytophthora te versterken. Volgens de onderzoekers is dit niet eerder bij een aardappel geconstateerd. Ze stellen dat dit een nieuwe basis kan leggen onder de veredeling op resistentie tegen phytophthora. De ziekte veroorzaakt wereldwijd grote schade in aardappelen. Of telers moeten veel kosten maken om de ziekte onder de duim te houden.