NAK maakt certificaat fraudebestendiger

De keuringsdienst NAK heeft het certificaat fraudebestendiger gemaakt. Er zit nu een ultraviolet-waarmerk op en een QR-code. De aanleiding is dat in voorjaar 2019 fraude is ontdekt waarbij illegaal pootgoed met een vervalst NAK-certificaat in de handel is gebracht.

Op de nieuwe gekleurde certificaten is linksboven een wit vlak aangebracht met daarin de vlag van de EU (combi NAK-certificaat en Plantenpaspoort). In een ander wit vlak staat de QR-code. Deze veranderingen worden ook aangebracht op de NAK-certificaten voor zaaizaden waarvoor een plantenpaspoort verplicht is. Bij niet-plantenpaspoortplichtige zaaizaden wordt in het witte vlak linksboven het NAK-logo geprint. Moeilijk te vervalsen De QR-code op de certificaten verwijst vooralsnog naar algemene informatie op de NAK-website. De NAK gaat overleggen met de pootgoed- en zaaizaadsectoren welke verwijzing de QR-code moet krijgen vanaf oogst 2021. Een UV-waarmerk kan zichtbaar worden gemaakt met een bepaalde kleur lamp en is moeilijk te vervalsen. Verder is het NAK-certificaat gelijk gebleven aan de bestaande certificaten, zoals materiaal, grootte en type (aanhang, doornaai, plak). De nieuwe certificaten worden half oktober ingevoerd en de oude certificaten zullen geleidelijk verdwijnen. Dus beide formats kunnen dit seizoen voorkomen. Voor de certificaten zaaizaden kan de overgangsperiode langer zijn, meldt de NAK.