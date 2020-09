Hoogste opbrengst van uienrassen Donna en Hystore

Het uienras Donna zet de hoogste netto-opbrengst neer in Zuidwest-Nederland. In Flevoland presteert Hystore het best qua opbrengst.

Dat blijkt uit de Rassenlijst Zaaiuien 2021, tot stand gekomen op basis van het rassenonderzoek van de Holland Onion Association binnen het ketenbrede project Uireka. Het onderzoek gaat over de seizoenen 2014 tot en met 2019 en is op twee locaties uitgevoerd; in Biddinghuizen (Flevoland) en Colijnsplaat (Zuidwest-Nederland).

In het Zuidwesten komt Hybelle op de tweede plaats, gevolgd door een gedeeld derde plek voor Sunskin, Delta Gigant en Hoza. In Flevoland is de tweede plaats voor Hybelle, gevolgd door Delta Gigant. Vlak daarna komen de rassen Hyway en Hoza.

Hardheid

Naast opbrengst zijn ook allerlei eigenschappen van de uienrassen beoordeeld door een commissie van deskundigen. In hardheid zijn duidelijke verschillen waarneembaar. De uitblinker hier is Dormo. Op het gemiddelde van 100 scoort dit ras daar fors boven met 116. Delta Gigant komt ook goed mee met 113, gevolgd door 111 van Paradiso. In spruitrust lopen de scores ook aardig uit elkaar. Hier is 7,2 de beste score, door het ras Delta Gigant. Wie de andere eigenschappen wil doornemen, kan de lijst online bekijken op Uireka.nl/onderzoek/rassenonderzoek.