Uienafzet op vergelijkbaar niveau met vorig jaar

Er is dit seizoen in week 27 tot en met week 30 ruim 40.000 ton uien afgezet.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De weekafzet is in week 30 met 11.938 ton uien vrijwel gelijk aan de afzet van de voorgaande week. Exporteurs kunnen pas grotere volumes uien gaan afzetten op het moment dat Senegal de grens voor importuien opent. Het is nog steeds onduidelijk wanneer dat moment precies is; eind augustus of begin september.

Ivoorkust en Groot-Brittannië

Ivoorkust en Groot-Brittannië hebben eind juli de meeste uien afgenomen met respectievelijk 2.653 ton en 1.973 ton. Daarna volgen Guinee (878 ton), Zweden (846 ton), Nicaragua (789 ton), België (338 ton) en Haïti (324 ton).

Niet aan de markt

Er zijn tot dusver nog geen uien naar Maleisië gegaan. Dat komt mede omdat China nog eigen oogst in Azië op de markt afzet. De voorgaande seizoen zijn tot en met week 30 al wel wat uien die kant op gegaan, maar ook geen grote hoeveelheden. Ook Panama heeft dit seizoen nog geen uien ontvangen. Panama beschermt de eigen telers en laat geen uien uit Nederland toe.