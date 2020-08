SPNA: ziektebestrijding levert 1 extra ton tarwe op

Met ziektebestrijding is de gemiddelde oogst van wintertarwe 1 ton hoger dan tarwe die zonder ziektebestrijding is geteeld. Dat blijkt uit de rassenproef van SPNA, op locatie Ebelsheerd in het Oldambtster Nieuw Beerta.

De wintertarwe leverde zonder ziektebestrijding gemiddeld 10,7 ton per hectare, met ziektebestrijding 11,7 ton per hectare. De ziektedruk was afgelopen seizoen (2019-‘20) niet hevig, behalve wat gele roest en bruine roest aan het einde van het groeiseizoen. LG Cambria van Limagrain springt eruit De oogstomstandigheden waren zeer gunstig en de onderzoekers van SPNA noemen het niveau van de opbrengsten goed. Het gemiddelde vochtgehalte is 11,5%. Het ras LG Cambria van Limagrain springt eruit wat opbrengst betreft, met 13,4 ton per hectare met ziektebestrijding en 12,4 ton zonder ziektebestrijding. Dat scheelt bij dit ras dus ook 1 ton opbrengst. De SPNA-rassenproef wintertarwe wordt jaarlijks uitgevoerd op voorvrucht wintertarwe. Hier worden twee herhalingen met ziektebestrijding en groeiregulatie en twee herhalingen zonder ziektebestrijding en groeiregulatie uitgevoerd.