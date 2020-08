NAK gestopt met vangbakken voor luizen

De keuringsdienst NAK is gestopt met de aftap van vangbakken.

Alleen in Colijnsplaat, Tollebeek en Kollumerwaard wordt nog tot 1 september doorgegaan met de aftap van drie vangbakken en de drie zuigvallen. Vanaf eind juni nam het aantal bladluizen in de vangbakken en zuigvallen duidelijk af, meldt de NAK. Er zijn sindsdien op enkele plaatsen na geen grote aantallen bladluizen meer gevonden. Dat is volgens de NAK vergelijkbaar met vorig seizoen, toen er ook vanaf eind juni minder bladluizen werden gevangen. De bladluissituatie was dit groeiseizoen van het begin tot half juni bijzonder ongunstig voor de pootaardappelen. De NAK ving toen dagelijks zeer grote aantallen virusoverbrengende bladluizen.