IRS: denk aan veiligheidstermijn insecticiden

Bietenkenniscentrum IRS waarschuwt telers ervoor om bij late toepassing van insecticiden in suikerbieten rekening te houden met de veiligheidstermijn van het gebruikte middel.

De insectenbestrijding vindt meestal vroeg in het seizoen plaats, echter soms is nog een late bestrijding van rupsen, bietenvliegen of bladluizen nodig.

Veiligheidstermijn

De bietencampagne van Cosun start op 22 september, dat betekent dat de eerste bieten dan al gerooid moeten zijn. Dat is binnen vijf weken. De veiligheidstermijn van Teppeki en Batavia is zestig dagen, dat betekent dat deze middelen voor bieten die de eerste weken van de campagne geleverd moeten worden niet meer gebruikt kunnen worden. De vrijstelling voor Batavia is overigens op 12 augustus vervallen waardoor dit middel in bieten niet meer gebruikt mag worden.