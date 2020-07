Uienexport weer iets toegenomen

De uienexport nam iets toe in de tweede week van juni. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van GroentenFruit Huis.

In week 24 is 9.310 ton uien geëxporteerd. De voorgaande week is bijgesteld van bijna 7.000 naar 7.774 ton. De tussenstand komt hiermee, tot en met week 24, op 1.159.147 ton. Dat ligt net even boven het vorige record van seizoen 2017/’18. Door de in deze periode gebruikelijke flinke correctie op de exportcijfers is het werkelijke getal hoger. Die correctie komt doordat de transportgegevens van binnen de EU later beschikbaar komen dan die van de overzeese handel.

Meeste uien naar Groot-Brittannië

In de 24e exportweek van het lopende seizoen gingen de meeste uien – 1.576 ton – wederom naar Groot-Brittannië. Strak daar achteraan komt Guinee met 1.518 ton uien, die na een dipje in weer 23 weer terug is op het oude niveau. Het gat naar de nummer drie is vrij groot. Daar staat Sierra Leone met een afname van 716 ton Nederlandse uien. Daarna komen Duitsland (593 ton), Polen (551 ton) en Zweden (506 ton).

Hoofdafnemer is Senegal

De hoofdafnemer van het seizoen blijft Senegal met bijna 170.500 ton uien. De nummer twee is Ivoorkust, waar 108.580 ton naartoe is verscheept. Groot-Brittannië is vooralsnog goed voor 90.889 ton uien.