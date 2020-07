Toelating Sequoia en Closer ter discussie

De toelating van insectenbestrijders Sequoia en Closer staat ter discussie.

De Europese Commissie studeert op een mogelijke wijziging van de toelatingsvoorwaarden van de werkzame stof sulfoxaflor, het basisingredient van beide middelen.

Bestrijding van insecten in aardappelen, broccoli, Chinese kool en sluitkoolachtigen

Closer en Sequoia zijn in Nederland toegelaten voor bestrijding van insecten in aardappelen, broccoli, Chinese kool en sluitkoolachtigen. In Nederland zijn extra voorwaarden gesteld bij het gebruik van de middelen, om te voorkomen dat bijen en hommels gevaar lopen door het middelengebruik. De middelen mogen niet in de buurt van bloeiende onkruiden worden gebruikt. In aardappelen mogen de middelen alleen na de bloei worden toegepast.

Ctgb past toelatingsvoorwaarden aan indien nodig

Landbouwminister Carola Schouten zegt in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren dat de Nederlandse toelatingsinstantie (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, Ctgb) de toelatingsvoorwaarden aanpast als dat nodig is.