Pootaardappelen scoren gezond in veldkeuring

De keuringsdienst heeft tot eind vorige week 1,6% van het areaal pootaardappelen in klasse verlaagd.

Dat is de beste score in de veldkeuring in zeker tien jaar tot en met week 26. Vorig jaar was in dezelfde periode al 3,8% van het pootgoedareaal gedeclasseerd en in 2018 zelfs 9,0%. In de 10 jaar daarvoor schommelde de klasseverlagingen van 1,9% (in 2015) tot en met 15,2% (in 2009).

Minder luizendruk

De NAK heeft tot nu toe 0,7% van het areaal afgekeurd als uitgangsmateriaal. Dat is net zo veel als vorig jaar, maar beter dan in 2018 toen de score op 1,5% lag. De NAK constateert dat de druk van luizen iets is gedaald. Maar de situatie blijft ongunstig voor een virusbesmetting, waarschuwt de keuringsdienst. Een deel van de percelen heeft de tweede veldkeuring gehad.

Aantal klasseverlagingen valt mee

Het aantal klasseverlagingen valt erg mee. Tijdens de eerste ronde van de veldkeuring zagen de keurmeesters veel viruszieke planten. In de eerste oriënterende ronde van de veldkeuring leidt virusziek niet tot klasseverlaging, wel vanaf de tweede ronde. Blijkbaar zijn telers goed in staat geweest viruszieke planten uit te selecteren.