IJsbergsla-teler bouwt zelfrijdende schoffelbemester

Een zelfrijdende schoffel voor onkruid in de rij met de mogelijkheid per plant te bemesten en te spuiten. Het apparaat draait bij ijsbergslateler Nouws in Schijf.

Het in ijsbergsla gespecialiseerde teeltbedrijf Nouws in Schijf werkt sinds kort met een camera-gestuurde Garford Robocrop Inrow schoffelmachine voor de onkruidbestrijding tussen en in de plantrijen. Het apparaat neemt per werkgang een bed met vijf plantrijen mee. Dat gaat met een elektrisch aangedreven schoffelmes per rij dat in een roterende beweging om elke plant draait. Zo wordt het onkruid rondom elke plant bloot gelegd en/of afgesneden. Twee camera’s registreren de plek van elke individuele plant voor de aansturing van de schoffelmessen. De ene camera overziet twee plantrijen, de andere drie. Een sideshift met stuurschijven houdt het werktuig op de vereiste koers. Volgens Garford-importeur Homburg wordt een precisie van 1 centimeter gehaald. Dat gaat zonder extra hulp van systemen als gps.

Een zelfrijdende schoffel voor onkruid in de rij. - Foto: Joost Stallen

Concept telen in maatwerk

Nouws is met deze Garford niet de eerste met een schoffel voor onkruid in de rij. Er draaien meer soortgelijke machines van merken als Poulsen, Ferrari en Steketee. Wel bijzonder is dat de Garford is opgebouwd op een volledig aangepaste Fendt 380 GTA werktuigdrager. Daar blijft het niet bij. In aanvulling op de bemestingsapparatuur waarmee Nouws al jaren werkt, is op de zelfrijder een bemestingsunit aangebracht voor plaatsspecifiek bemesten. Verder komen er twee rijen spuitdoppen op voor rijenbespuiting. Elke rij doppen aangesloten op een eigen vloeistofcircuit. De ene rij doppen dient voor bespuitingen onder de planten (tegen smet), de andere rij doppen spuit op de planten tegen bijvoorbeeld rupsen of bladluizen. Anders dan anders is dat alleen wordt gespoten waar de planten staan, dus niet op ‘kaal’ land tussen de planten. Deze werkwijze, met dophouders die snel kunnen openen en sluiten, wordt aangeduid als ‘spotspraying’. “Daarmee kan tot 75% middelbesparing gehaald worden”, aldus Nouws, “zonder dat dit ten koste gaat van het spuitresultaat”.

Alle aspecten zijn onderdeel van een doorontwikkeld teeltconcept voor ijsbergsla, gericht op ‘telen in maatwerk’.