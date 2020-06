Start veldkeuring pootgoed vrijwel gelijk aan 2019

De pootaardappelen zijn net zo gezond als vorig jaar om deze tijd.

De klasseverlagingen lopen vrijwel gelijk op met die van de start van de veldkeuring in 2019. Keuringsdienst NAK heeft tot en met vorige week 0,5% van het areaal pootaardappelen in klasse verlaagd en 0,1% afgekeurd voor gebruik als uitgangsmateriaal. Tot nu zijn 50% van de percelen voor de eerste keer gekeurd. Vorig jaar begon de veldkeuring met 0,3% klasseverlagingen en 0,1% afkeuringen. In 2018 had de veldkeuring een dramatische slechte start met 2,6% klasseverlagingen en 0,5% afkeuringen.

Meer verlaagd in Zuiden

NAK constateert dat alleen in het zuiden van Nederland meer pootgoed in klasse is verlaagd dan vorig jaar (1,1% tegenover 0,5% in 2019). In de rest van Nederland lopen de scores vrijwel gelijk op. Volgens NAK ontwikkelt het gewas zich goed. Virusaantastingen zijn goed zichtbaar. De eerste primair viruszieke planten zijn gezien. Er wordt nog niet veel bacterieziek gevonden door de keurmeesters.