Ruim 1 miljoen ton uien afgezet tot en met maart

Voor het eerst hebben Nederlandse uienexporteurs in een seizoen tot aan eind maart ruim 1 miljoen ton uien afgezet.

Zelfs in seizoen 2017-’18, toen uiteindelijk een record van 1,2 miljoen ton uien werd afgezet, stond eind maart het volume op 961.076 ton. Dat valt op te maken uit de exportcijfers die het GroentenFruit Huis wekelijks publiceert.

Minder vraag naar uien in april

Het gemiddelde exportvolume lag in de tweede helft van seizoen 2017-’18 op 18.633 ton. Vooralsnog ligt het gemiddelde exportvolume dit seizoen vanaf week 1 tot en met week 14 op 20.716 ton. De vraag naar uien is in april achteruitgelopen, waardoor de gemiddelde weekafzet zal dalen.

Goede afzet in maart

De laatste drie weken van maart zijn gemiddeld bijna 19.500 ton uien per week geëxporteerd. Waar in de eerste publicatie van het GroentenFruit Huis voor week 12 nog 13.988 ton op de lijst stond, is die hoeveelheid ondertussen bijgesteld naar 20.990 ton. In week 14 werd 18.857 ton uien afgezet. De belangrijkste afnemers waren de laatste week van maart Mauritanië, Servië, Israël, Guinee en Polen.