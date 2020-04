Open dag CZAV/Rusthoeve dit jaar virtueel

De Open dag van coöperatie CZAV en Proefboerderij Rusthoeve krijgt een andere invulling.

De open dag die altijd op de derde woensdag van juli op de Rusthoeve in Colijnsplaat gehouden wordt, kan vanwege het coronavirus niet in de bekende vorm doorgaan. De organisatoren gaan daarom aan de slag om alle informatie, kennis en innovatie die ze anders ook op de Open Dag delen, op een andere manier te laten zien. Dat gebeurt in de vorm van een virtuele gewastour. Deze zal op 17 juni 2020 gepresenteerd worden op een speciale opendag-pagina. In de aanloop naar deze virtuele gewastour worden video’s en vlogs gedeeld over de ontwikkelingen op proefvelden en demovelden.

Integrated Crop Management

Het thema van de dag is Integrated Crop Management (ICM). Dit thema zal in de filmpjes naar voren komen. ICM staat voor het bewuster inzetten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het teeltsysteem. Daar horen ook innovatieve teelttechnieken en –methodes zoals mechanische onkruidbeheersing bij. Het aanleggen van de proef- en demovelden gaat gewoon door. Los van de open dag zijn deze proefvelden erg belangrijk voor alle gegevens en resultaten die ze opleveren.