Onderzaai in mais brengt veel stikstof over

Een vanggewas dat direct met de mais gezaaid wordt, levert extra organische stof en tilt veel mineralen de winter over.

Een geslaagde rietzwenk-onderzaai in mais kan wel 30 kilo stikstof overbrengen naar het volggewas. Dat blijkt uit onderzoek op WUR-proefbedrijf Vredepeel. Voor de proef is op een deel van een maisperceel gelijk met de mais rietzwenkgras gezaaid als vanggewas, op het andere deel is na de maisoogst wintergerst gezaaid als vanggewas. Uit de bepaling van de stikstofinhoud van het vanggewas dit voorjaar kwam volgens WUR-onderzoeker Peter Ickenroth naar voren dat de rietzwenk 60 kilo stikstof per hectare bevat en de wintergerst 20 tot 25 kilo per hectare. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat ongeveer de helft van de opgeslagen stikstof beschikbaar komt voor de volgteelt.

Bijdrage aan organische stofvoorziening

De onder de mais gezaaide rietzwenk levert ook een grote bijdrage aan de organische stofvoorziening van het perceel. Dit gewas levert zo’n 700 kilo effectieve organische stof (EOS) per hectare. Uitgaande van een jaarlijkse afbraak van 2.000 kilo is hiermee al een derde gecompenseerd. De wintergerst daarentegen levert slechts 100 tot 150 kilo EOS, zelfs een massaal gewas Japanse haver levert als nateelt maar 300 kilo EOS per hectare.

Wortelvorming

Op de vorige week gehouden groenbemesterdag liet Ickenroth zien dat het grote verschil tussen de vanggewassen zit in de wortelvorming. Bovengronds lijkt de wintergerst niet onder te doen voor de rietzwenk, maar de massa van rietzwenk zit vooral ondergronds. Een nadeel van de onderzaai is volgens de onderzoeker een opbrengstderving voor de mais van 1 tot 2%. Bij te fors ontwikkelde vanggewassen kan de opbrengstderving wel oplopen tot 5%. De vraag is nog wat het effect van de extra stikstof en extra organische stof op de volgteelten.

Voordelen en nadelen

Een nadeel van onderzaai of directzaai is dat de maisstoppel na de oogst niet bewerkt kan worden zodat de stoppels nauwelijks verteren en zeker bij een niet-kerende grondbewerking lastig zijn bij de volgteelt. Sporen kunnen zo nodig met een graslandbeluchter opengetrokken worden. Een duidelijk voordeel van onderzaai is naast de positieve invloed op de bodemkwaliteit dat de teler onafhankelijk van de kalender het optimale oogstmoment van de mais kan bepalen.