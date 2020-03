Grote vraag naar ui en peen

De vraag naar peen en uien is sterk aangetrokken door het hamstergedrag dat het coronavirus veroorzaakt.

Sommige supermarkten worden tot vijf maal per dag bevoorraad. Dat is merkbaar voor de verwerkers van deze producten.Het coronavirus veroorzaakt een grote en acute (morgen leveren) Europese vraag naar uien. De naderende Ramadan heeft ook een stuwend effect. Dit leidt naar verwachting tot exportweken van 25.000 tot 30.000 ton uien.

Vrachtwagens rijden af en aan bij de uiensorteerders. “Grenzen gaan dicht, maar nooit voor voedsel”, zegt een grote uienverwerker. Zelfs Spanje is aan de markt. Het gaat vooral om gele uien. De vraag bij telers is dus ook groot; er moet weer flink worden ingekocht. De vraag zal voorlopig aanhouden. Met de groeiende export kan ook het prijsniveau omhoog, is de logische verwachting. De telersprijs daalde maandag in Goes al minder dan de voorgaand weken en zit rond de € 14 per 100 kilo.

“We zitten in een vitale sector, zoals ze dat noemen”, zegt Gijsbrecht Gunter van het Comité Uien van het GroentenFruit Huis. “We moeten de wereld van voedsel voorzien. Uien worden volop gehamsterd, omdat ze bekend staan om de gezondheid bevorderende eigenschappen. Supermarkten kopen 20% meer uien. Niet alleen in Nederland, ook in landen als Frankrijk, Duitsland en Nieuw-Zeeland.”

“De vraag kan er wel zijn, maar het moet logistiek ook geregeld zijn”, zegt Wim Waterman, directeur van uienverwerkingsbedrijf Waterman Onions.

“Er zijn een hoop vraagtekens. Je weet niet wanneer de vraag stopt, waardoor wij niet heel veel uien bijkopen. De export voor verre bestemmingen wordt steeds minder, al zijn containers weer meer beschikbaar. Containerprijzen gaan namelijk voor een ander tarief, tot een verdubbeling aan toe. Dichterbij huis is de vraag naar uien wel sterker. Er zijn drie keer meer uien dan normaal naar de retail gegaan, maar daar zit het grote volume niet.”

De logistieke problemen zijn hardnekkig, zegt ook Gunter. Koelvriescontainers zijn minder voorhanden dan normaal en vrachtwagenchauffeurs staan soms lang voor de grens te wachten. Ter illustratie; woensdag stond er vanwege gezondheidscontroles zo’n 60 kilometer file voor in Duitsland, voor de Poolse grens. “Transport is moeilijk, maar het is lastig te zeggen hoeveel schade dit veroorzaakt. Het is een uitdaging, maar we doen er alles aan om mensen van voedsel te blijven voorzien. Het is ook afwachten of verwerkers op volle kracht kunnen blijven draaien als bijvoorbeeld meer personeelsleden besmet worden met het coronavirus, of terug naar huis zijn gegaan in bijvoorbeeld Polen of Roemenië.”

De explosieve vraag naar producten kan een tijdelijk effect zijn, schetst ook Mees de Lorm van agrarisch bemiddelaar Agro-Impex. “Wij merken zeker ook meer vraag naar peen. Het is een momentopname waarvan we geen idee hebben hoe lang dit gaat duren. De vraag kan morgen ineens anders zijn.”

Het zijn aparte tijden waar weinig grip op de situatie lijkt te zijn. Verwerkers kijken per dag en laten zich niet gek maken. De Lorm: “Op het moment rijden er wel vrachtwagens in Europa en voor ons gevoel blijven die ook wel rijden, omdat de voedselvoorziening prioriteit heeft. De Europese markt is makkelijker dan overzees, omdat de beschikbaarheid van containers lastig is.”

De meeste peen gaat weg tussen grofweg € 30 tot € 80 per kist. Het prijsverschil ligt ver uit elkaar doordat de kwaliteit zeer divers is. Incidenteel wordt een partij verkocht voor € 100 per kist.

Mede-auteur: Annet Smale