EU niet op voorhand tegen nieuw fungicide

De Europese Commissie zegt niet op voorhand dat de toelating van de nieuwe schimmelbestrijder pydiflumetofen (ook bekend onder de merknaam Adepidyn) moet worden tegengehouden.

Het permanent comité voor planten, dieren voeding en veevoer (Scopaff) praat over de toelating van het middel dat onder andere in Argentinië, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten al een toelating heeft.

Vragen over fungicide

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over de schimmelbestrijder. Volgens producent Syngenta behoort het middel tot de veiligste, eenvoudigste en duurzame gewasbeschermingsmiddelen dat kan worden toegepast in verschillende gewassen tegen verschillende ziekten. Syngenta zegt dat de werkzame stof behoort tot de volgende generatie schimmelbestrijders.

Efsa: schimmelbestrijder moeilijk afbreekbaar

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa geeft aan dat het middel moeilijk afbreekt in de bodem en in het water. Bovendien is het giftig voor waterorganismen. Europees Commissaris Stella Kyriakides zegt dat hoge persistentie op zich geen reden is het middel niet toe te laten. Maar in combinatie met andere voor het milieu minder gunstige eigenschappen kan dat wel reden zijn beperkingen op te leggen aan de toelating, of om de stof niet toe te laten.