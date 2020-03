Akkerbouw blij met steun ngo’s over importproducten

De EU moet importproducten verbieden als daar bestrijdingsmiddelen voor zijn gebruikt die hier verboden zijn. Dat vinden maatschappelijke organisaties. LTO Akkerbouw ondersteunt de oproep.

De Europese Commissie moet de import van producten verbieden als daar gewasbeschermingsmiddelen voor zijn gebruikt die in de EU verboden zijn. Dat bepleiten 45 maatschappelijke organisaties in een brief aan Eurocommissaris Stella Kyriakides van Volksgezondheid en Voedselveiligheid. De brief is ondertekend door grote ngo’s als Greenpeace, Slowfood, Via Campesina en Foodwatch.

Oneerlijke concurrentie

Volgens de 45 organisaties buigt de Europese Commissie zich over de vraag of residuen van bestrijdingsmiddelen in importproducten mogen zitten als die middelen in de EU verboden zijn. De ngo’s vinden van niet. Het is oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren dat zij geen middelen mogen gebruiken die wel in derde landen zijn toegestaan. Bovendien kunnen verboden middelen in importproducten schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu, betogen de ngo’s in de brief. Volgens hen heeft de Commissie wettelijk gezien deze mogelijkheid als de bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Zij vragen de Commissie dit principe ook toe te passen bij middelen die schadelijk zijn voor natuur en milieu.

Ook zou dit importverbod moeten gelden voor chemische middelen die de fabrikanten vrijwillig van de markt halen.

Het tijd dat ngo’s zich realiseren dat de EU vooroploopt

Voorzitter Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw juicht de brief van de ngo’s toe. “Ik onderschrijf hun argumenten. Bovendien werd het tijd dat de ngo’s zich realiseren dat de EU vooroploopt in de wereld als het gaat om gewasbescherming en plantgezondheid. Vanwege de regels van de wereldhandelsorganisatie WTO kunnen we importproducten nu niet tegen houden. Het wordt tijd dat de Commissie zich daar eens sterk voor maakt dat wel te doen.”

Lees verder onder de tweet.

Glyfosaat

Van Wenum vindt dat zo’n importverbod verder moet gaan dan alleen gewasbeschermingsmiddelen. “Op genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) buiten de EU wordt glyfosaat gespoten. In de EU kan glyfosaat niet op die manier worden gebruikt. Daarom moeten ook dergelijke GMO-producten worden geweerd.”

Van Wenum noemt een paar voorbeelden van middelen die in de EU wel en daarbuiten niet zijn verboden. “Bij de suikerproductie kunnen de bietentelers in de EU geen neonicotinoïden meer gebruiken. Chloorprofam voor de kiemremming van aardappelen wordt ook verleden tijd in de EU, maar niet buiten de EU. Daarom heeft de Europese aardappelsector Brussel gevraagd om een tijdelijke residunorm voor chloorprofam.”

Crispr-Cas

Andersom ziet Van Wenum dat de EU wel eens wat te voortvarend te werk gaat. “In de EU zijn nieuwe gentechnieken als Crispr-Cas niet toepasbaar. De rest van de wereld doet dat wel en kan zo gewassen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Dat willen wij ook graag, want dat maakt de plantenteelt minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen. Ik roep de ngo’s op om als volgende stap te pleiten in Brussel voor technieken die de verduurzaming van de plantgezondheid bevorderen. Ook hierin kunnen we hun steun goed gebruiken.”