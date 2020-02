Toelating Moncereen ingetrokken

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de toelating van Moncereen en Moncereen Pro ingetrokken.

Bayer Crop Science heeft de stof pencycuron ook niet verdedigd voor verlenging, want Moncereen heeft een MRL-issue in consumptieaardappelen. Daarbij, Bayer verkoopt al enkele jaren geen Moncereen en Moncereen Pro meer, maar 2 alternatieven, namelijk poeder Emesto Prime en het vloeibare Emesto Silver. Ander alternatieve middelen voor Moncereen tegen rhizoctonia zijn Symphonie en Monarch. Moncereen Pro, vloeibaar, werkt naast rhizoctonia ook tegen zilverschurft, fusarium en phoma. Daartegen is dus naast Emesto Silver ook Diabolo en Magnate beschikbaar.

Opgebruiktermijn van Moncereen

De opgebruiktermijn van Moncereen en Moncereen Pro is 1 juni 2020. Telers mogen restanten dit voorjaar dus nog opmaken, maar Bayer adviseert het niet vanwege zijn MRL. Als telers het al willen toepassen, dan is het advies alleen dit te doen in pootgoed, met als bestemming pootgoed.

In pootgoed waarvan de bovenmaat als consumptie weg kan en in zetmeelaardappelen, dat mogelijk nog het consumptiekanaal in kan, ontraadt Bayer het opmaken vanwege de kans op overschrijding van de MRL. Hele ongeopende verpakkingen Moncereen kunnen overigens worden geretourneerd.