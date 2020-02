Cosun: meer bieten en geen rietsuiker in 2020

Coöperatie Cosun wil dit jaar meer bieten verwerken.

De verwerking van rietsuiker wordt dan overbodig. In 2019 importeerde Cosun 91.000 ton rietsuiker. In 2018 was dat 35.000 ton. In beide jaren was dat nodig omdat de bietsuikerproductie tegen viel door droogte in 2018 en een kletsnatte herfst in 2019.

1,2 miljoen suiker produceren

Een areaal van 83.500 hectare is voldoende om de import van rietsuiker overbodig te maken, zei voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer van Cosun donderdag 13 februari bij de presentatie van de voorlopige jaarcijfers. “Dan draaien onze fabrieken optimaal. Bij een gemiddelde opbrengst kunnen we bij zo’n areaal 1,2 miljoen ton suiker produceren. Als de hectareopbrengsten tegen vallen, zoals in 2018 en 2019, dan gaan we weer rietsuiker importeren om onze klanten te kunnen blijven bedienen.”

Suiker uit bieten efficiënter

De bietentelerscoöperatie wil de suikerproductie zo veel mogelijk invullen met bieten. De Lugt: “Daarom hebben we de toewijzing voor bietenoogst 2020 verhoogd van 100% naar 105%. Suiker produceren uit bieten is efficiënter dan uit riet. Bovendien is de suikerproductie uit bieten duurzamer dan uit riet, wijst onderzoek van adviesbureau Blonk Consultants uit. Er is minder water voor nodig en bij de productie van bietsuiker komen minder CO 2 en fijnstof vrij.”

‘Geen gelijk speelveld in Europa’

Cosun kan efficiënt en duurzaam suiker produceren. Maar er is geen gelijk speelveld in Europa, stelt De Lugt. “Tien lidstaten in de EU geven gekoppelde steun aan de teelt van bieten. Dat doet Nederland niet. En er zijn meerdere lidstaten die het mogelijk maken om bietenzaad te coaten met neonicotinoïden. Dan maakt de insectenbestrijding goedkoper. Nederland geeft die derogatie niet. Dit betekent een concurrentienadeel voor Suiker Unie. De politiek moet zorgen voor een gelijk speelveld in de EU.”