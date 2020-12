Marktbureau Fitch verwacht iets hogere suikerprijs

De gemiddelde suikerprijs op de termijnmarkten valt in 2021 iets hoger uit dan het gemiddelde van 2020.

Dat verwacht marktbureau Fitch omdat de wereld minder suiker produceert. Volgens nieuwssite Agrimoney schat Fitch dat de gemiddelde notering op de termijnmarkt in New York in 2021 uitkomt op 13,7 dollarcent per pound ruwe suiker (€ 246 per ton). Dat is 1 dollarcent hoger dan dit jaar. Daarmee zit Fitch voor de suikerprijs iets boven de marktverwachtingen. Volgens metingen van marktbureau FocusEconomics liggen die op 13,6 dollarcent. Het gemiddelde van dit jaar ligt rond 12,6 dollarcent (€ 227 per ton)

Meer suiker naar ethanol

Fitch verwacht dat de suikervoorraad in de wereld aan het eind van seizoen 2020-‘21 uitkomt op zo’n 59,4 miljoen ton. Dat is bijna 10 miljoen ton minder dan waar Fitch eerder van uitging. Fitch verwacht een suikerproductie van 182 miljoen ton. Dat is 4 miljoen ton minder dan eerder geschat. Fitch baseert de daling op het slechte groeiseizoen in Thailand en het rondwaren van de vergelingsziekte in Europa. Ook verwacht Fitch dat Brazilië in 2021 meer suiker gaat omzetten in ethanol.