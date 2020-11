Spunta-notering Middenmeer op lager niveau

De beurs in Middenmeer noteert weer voor Spunta-pootgoed nadat de afgelopen drie weken geen notering op het bord verscheen.

De Spunta-notering voor klasse E, maat 28/55 millimeter staat 18 november op € 23 per 100 kilo. De laatste notering (21 oktober) werd nog € 31 per 100 kilo genoteerd. Er zijn afgelopen weken wel enkele transacties geweest tussen € 25 en € 28, maar dat was onvoldoende om een waardige notering van te maken. Daarnaast werd voornamelijk pootgoed vanuit pools geleverd, waardoor de behoefte aan vrij pootgoed zeer beperkt was.

Handel niet soepel

De handel in vrij pootgoed loopt niet soepel. Telers zijn de afgelopen weken daardoor zenuwachtiger geworden, waardoor makkelijker pootgoed voor lagere prijzen is verkocht. Het lijkt er op dat de bodem bereikt is met € 23 doordat telers die een deel van het pootgoed voor dit prijsniveau hebben weggedaan voorlopig stoppen met verkopen. Omdat de prijzen voor consumptieaardappelen in Egypte vorig seizoen slecht waren, stelden importeurs zich eerst afwachtend op. Rond € 25 per 100 kilo wordt ondertussen wel wat pootgoed afgenomen, maar lang niet de hoeveelheden die anders weggaan.