22 procent besparing met variabel loofdoden

Variabel loofdoden levert een besparing op van gemiddeld 22 procent. Dat is de ervaring van acht deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

Zij deden in 2018 en 2019 ervaring op met deze precisielandbouwtoepassing. Alle telers hebben het toen nog toegelaten middel Reglone toegepast. Gemiddeld werd 22% gespaard ten opzichte van de standaarddosering zoals aangegeven door de teler zelf. Bij gebruik van de duurdere nu toegelaten middelen zal de besparing in euro’s groter zijn. Technisch kan nog meer bespaard worden als per spuitdop de afgifte kan variëren.