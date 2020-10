Suikerprijs blijft stabiel in EU

De verkoopprijs voor suiker in de EU bleef in augustus stabiel op € 378 per ton.

De prijs is wel € 7 hoger dan in februari, vóór het begin van de coronacrisis. De Europese Commissie berekent iedere maand de gemiddelde verkoopprijs van suiker in de EU. De prijs wordt twee maanden later gepubliceerd.

Suikerprijs gemiddeld € 365 in Nederland

In regio 2 met de grote suikerproducerende lidstaten in West-Europa, waaronder Nederland, kostte suiker in augustus gemiddeld € 365 per ton. Dat is € 2 minder dan in juli. In regio 3 (de suikerimporterende lidstaten in Zuid- en Oost-Europa) bedroeg de gemiddelde verkoopprijs € 465. Dat is € 2 meer dan in juli en het is de hoogste prijs in deze regio sinds oktober 2017 toen de Commissie begon met het berekenen van de gemiddelde suikerprijs per regio. Ook in regio 1 (Midden- en Noord-Europa) steeg de suikerprijs en wel met € 5 naar € 383.

Suiker duurder op termijnmarkt Londen

Ook op de termijnmarkt in Londen wordt suiker duurder. Het eerstaflopende contract (december 2020) schommelt deze week rond de $ 387 per ton. Dat is de hoogste prijs voor een eerstaflopende contract in 4 maanden.