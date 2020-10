Senegal ontvangt ruim 20% meer uien dan vorig jaar

De afzet van uien loopt in seizoen 2020-’21 5,5% voor op dezelfde periode een jaar eerder.

Nederlandse exporteurs zetten ook in de eerste volle week van oktober met 37.620 ton een flinke hoeveelheid uien af. Daarmee komt de totale afzet in week 27 tot en met week 41 op 375.764 ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Grootste plus in Senegal en Ivoorkust

De afzet loopt in seizoen 2020-’21 5,5% voor op dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met twee seizoenen geleden in dezelfde periode is bijna 17% meer afgezet. De grootste plus qua volume zit tot dusver dit seizoen in Senegal (+21%) en Ivoorkust (+28%) waar dit seizoen respectievelijk 78.057 ton en 60.180 ton uien zijn afgezet. Maar ook Mali en Mauritanië hebben dit seizoen tot dusver 45% tot 50% meer uien ontvangen dan een jaar geleden.

Naast Afrikaanse landen zijn binnen Europa het Verenigd Koninkrijk, België en Zweden goed aan de markt. Verder staan de Filipijnen in de top 10 van belangrijkste afnemers van dit seizoen tot en met week 41.