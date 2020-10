Nacontrole pootgoed scoort beter dan vorig jaar

De nacontrole scoort beter dan vorig jaar, maar het aandeel klasseverlagingen is wel iets gestegen ten opzichte van begin oktober.

Toen had de keuringsdienst NAK 29,6% van het areaal in klasse verlaagd. De stand per 23 oktober is 30,2%. In de nacontrole van 2019 is uiteindelijk 35,6% van het pootgoed in klasse verlaagd. Dat was de slechtste score in 29 jaar. De laatste drie jaar heeft het pootgoed meer last van virusaantasting.

Er zitten dit jaar grote verschillen per regio. Regio Midden scoort het beste met een verlaging van 28,5% in de nacontrole. De regio Oost-Groningen/Drenthe/Overijssel heeft de slechtste score met 39,9% klasseverlagingen.