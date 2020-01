Wiskerke: klimaatprobleem is kans voor uiensector

Klimaatverandering biedt kansen voor de Nederlandse uienexport, zegt Chayenne Wiskerke van Wiskerke Onions.

Afrika en Azië zijn kansrijke werelddelen voor de Nederlandse uienexport. Dat blijkt uit het relaas van Chayenne Wiskerke van Wiskerke Onions, op de themadag uien van landbouwbeurs LNCN in Dronten woensdag. Die kans kan worden verzilverd als de sector goed anticipeert op de weersextremen.

Veranderend klimaat veel effect op uienseizoen 2019-2020

Van de totale wereldbevolking woont over 80 jaar 90% in Azië of Afrika en tegelijkertijd zijn deze werelddelen het meest gevoelig voor klimaatverandering, laat Wiskerke zien. Zij registreert dat het veranderende klimaat opnieuw veel effect heeft op uienseizoen 2019-‘20.

Chayenne Wiskerke op de Themadag Uien in Dronten. - Foto: Annet Smale

Schrikbarend vindt ze de informatie van Wageningen UR, waaruit een trend blijkt dat in Nederland het begin van het groeiseizoen extreem droog is en in de oogstperiode lijdt onder extreme neerslag. “Investeren in preventie en bescherming, zoals in technieken voor dripirrigatie en drainage, is dus noodzakelijk.”

“Verandering is onvermijdelijk”, houdt ze de goedgevulde zaal voor. “Als we vandaag blijven doen wat we gisteren deden, zijn we morgen niet meer competitief. Dat geldt voor alle schakels in de uienketen.”

Kansen voor uienexport

Niet alleen bemoeilijken de weersextremen de teelt, ze leiden ook tot nieuwe kansen voor de uienexport. Wiskerke haalt als voorbeeld de explosieve vraag vanuit India aan, als gevolg van eigen misoogsten door wateroverlast. “Wij produceren 2% van de uien, maar hebben een redelijk neutraal klimaat. India is de grootste uienproducent van de wereld en na Nederland de grootste exporteur. Dus als daar iets misgaat, heeft dat gelijk enorme impact. En zij hebben niet de kennis en mogelijkheden om er iets tegen doen.”

Wateroverlast in uien. Hiertegen moeten telers zich proberen te wapenen. - Foto: Henk Riswick

Verzesvoudigde vraag

Voor Nederlandse telers is het daarentegen een fantastische kans, zegt Wiskerke. “De prijs, normaal tussen de 10 en 15 cent per kilo, verzesvoudigde in december door het Indiase tekort. Helaas kwam de vraag tegelijk met het moment waarop we volop op Senegal exporteren; van september tot januari. Capaciteit bleek een probleem.”

Neemt niet weg dat de export voorloopt op 2 jaar geleden. Ook zijn er weer nieuwe bestemmingen aangeboord. “We staan er echt wel goed voor als sector. Er gaat niets boven de Hollandse ui.”