Minerale olie blijft beste middel tegen virus

Virusproef van Delphy bevestigt dat oliegebruik in de beginfase van pootgoedteelt het beste werkt tegen luizen.

Minerale oliën blijven het beproefde recept bij viruspreventie in de pootaardappelteelt. Dat blijkt uit de virusproef van 2018 en 2019 van Delphy.

Het begint met gezond uitgangsmateriaal, een tijdige selectie en geen hergroei na loofdoding. Dat laatste is namelijk zeer aantrekkelijk voor luizen en er is geen ouderdomsresistentie meer. “Direct daarna is minerale virusolie de beste optie voor telers.” Dat zei Delphy-adviseur Jan Salomons afgelopen donderdag tijdens de Landelijke Pootaardappeldag in Emmeloord waar veel telers op af waren gekomen.

Luizendruk veel eerder in 2019 dan een jaar eerder

De virusproef vond in 2018 plaats in Tollebeek (Fl.). Vorig jaar gebeurde dit opnieuw na uitplant van de knollen. De proef gebeurde op veldjes met vier rijen van 6 meter (Bintje) met y-virus besmette tussenrijen (Frieslander). “Planten op 8 mei, doodspuiten op 16 augustus en oogsten op 17 september”, vertelt Salomons. “In 2018 zagen we vanaf begin juli qua luizendruk een enorme explosie. In 2019 was die piek er veel eerder: medio mei.”

Olie of combinatie met olie effectief in pootgoedteelt

Na de uitplant in 2019 maakte Delphy de balans op. De conclusies: tijdens de pootgoedteelt blijkt de toediening van 3 liter Olie-H (twee keer per week) het meest effectief. Zeker als dit in de beginfase van de teelt gebeurt. Ook kali ‘scoort’ goed. De combinatie van 6,25 liter Olie-H met kali en een tweewekelijkse luisdoder volgt als nummer 2 in de virusproef. Toediening van stikstof (15 liter per week) met een tweewekelijkse luisdoder had aanmerkelijk minder zin, aldus Salomons.

Volgens de Delphy-adviseur geven de overige oliën in diverse proeven minder resultaat. Zo kan Prolong XP weliswaar een hulpmiddel zijn, maar de combinatie met minerale virusolie blijft altijd nodig. Ook van het effect van pyrethroïden is Salomons niet overtuigd. “Pirimor kan bijvoorbeeld flink tegenvallen in de pootgoedteelt.”