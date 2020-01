Bieten hebben stabiel suikergehalte

Het suikergehalte bleef vorige week in de 18e campagneweek van Suiker Unie stabiel op 16,2%.

Het tarrapercentage was met 13,1% iets gedaald en de winbaarheid bleek wat afgenomen (89,3 punten). De oogst is op een sporadische haar na klaar: 0,1% staat nog vast. Alleen in de Limburgse, Noord- en Zuid-Hollandse en West-Brabantse grond zijn nog bieten te vinden. Het is de laatste week van de bietencampagne 2019-2020. Maandag 13 januari rondde Vierverlaten (Groningen) af en vrijdag 17 januari Dinteloord. De verwachte gemiddelde suikeropbrengst per hectare is 13,6 ton.