Scheuren in bieten door droogte

Suikerbieteninstituut IRS meldt dat de laatste weken veel bieten zijn gezien die overdwars zijn gescheurd.

Dergelijke horizontale scheuren en onregelmatige groei zijn niet het gevolg van een ziekte of plaag, maar hebben een fysiologische oorzaak. Bij regen na een lange periode van droogte nemen de bieten in korte tijd veel water op. Dit leidt tot het openbarsten van cellen in de biet waardoor scheuren in het weefsel ontstaan. Bij verdere groei van de bieten neemt de omvang van de scheuren en misvormingen toe.