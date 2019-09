Klasseverlaging pootgoed in nacontrole blijft hoog

De keuringsdienst NAK heeft tot nu toe 38% van het areaal pootaardappelen in klasse verlaagd in de nacontrole.

De nacontrole begon begin september met een verlagingspercentage van 41,5%. Het Nederlandse pootgoed heeft in zeker 20 jaar niet zo slecht gescoord in de nacontrole. Dat komt door de hoge luizendruk in 2018, waardoor meer pootgoed met een virusaantasting aan dit groeiseizoen begon. Bovendien was de luizendruk al hoog vroeg dit jaar.

Bemonstering voor nacontrole

Volgens de NAK verloopt de bemonstering voor de nacontrole voorspoedig. Er zijn tot nu toe ruim 7.500 monsters genomen voor onderzoek naar bruinrot en de nacontrole. Het onderzoek voor de nacontrole is voor 18% van de percelen afgerond.

Afzien van onderzoek

De NAK constateert dat telers voor ongeveer 1.000 hectare pootgoed afzien van het onderzoek in de nacontrole. Het betreft vooral pootgoed in de klasse PB. Dit pootgoed is bestemd voor uitplant op het eigen bedrijf in 2020. De NAK raadt deze telers aan toch nacontrole-onderzoek te laten doen om teleurstellingen in de teelt van volgend jaar te voorkomen.