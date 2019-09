Bollentelers leven regels gewasbescherming beter na

Bloembollentelers houden zich een stuk beter aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van een nalevingsmeting.

Waar in 2014 slechts 55% van de bloembollentelers zich aan de regels hield, was dat in 2018 gestegen naar 89%. Dat houdt in dat 11% van de telers de regelgeving nog niet naleeft.

Inspecties bij 300 telers

Voor de nalevingsmeting heeft de NVWA bij ongeveer 300 bloembollentelers inspecties uitgevoerd. De verbetering van de naleving zit ’m vooral in het gebruik van toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen. In 2014 werd driekwart van de boeterapporten opgemaakt voor toepassing van niet-toegestane herbiciden. In 2018 was dat 42%. Desalniettemin worden de meeste overtredingen nog steeds geconstateerd op het gebied van onkruidbestrijding.

Formaldehyde nog steeds toegepast

Uit de inspecties blijkt dat formaldehyde nog steeds wordt gebruikt in de bloembollen, terwijl dit middel sinds 2013 niet is meer toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. De sector heeft echter inspanningen geleverd om alternatieven te vinden. Hieruit is vorig jaar een aantal vrijstellingen voortgevloeid voor het gebruik van in situ gegenereerd chloor. Bij de inspecties kwam deze methode enkele keren voor.

Nalevingsindicaties

De NVWA stimuleert naleving van de regels, in samenwerking met de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), met diverse communicatiemiddelen. In de factsheet Domein gewasbescherming 2018 zijn de nalevingsindicaties te vinden. Ook voor ‘Sierteelt buiten – boomkwekerij, vaste planten en bloemisterij’, ‘Groenten onder glas’ en ‘Grondwaterbeschermingsgebieden’.