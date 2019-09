Agrifirm stapt uit geoplatform Akkerweb

Coöperatie Agrifirm stapt uit Akkerweb. Vanaf 2020 wordt het geoplatform volledig aangestuurd door Wageningen University & Research (WUR). Agrifirm gaat 3 applicaties die momenteel draaien op Akkerweb en die strategisch van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de coöperatie, overbrengen naar een eigen platform. Agrifirm wil verschillende andere apps op Akkerweb blijven gebruiken.

Akkerweb is sinds begin 2016 een onafhankelijk platform waar telers informatie van kunnen halen. Ze kunnen hun bemestingsplan maken, applicaties voor loofdoding en dergelijke vandaan halen, opdrachten voor bodemscans doorgeven.

Meer dan 4.000 gebruikers

WUR en Agrifirm hebben samen de stichting Akkerweb op gericht. Akkerweb kreeg als innovatie- en adviesplatform in korte tijd meer dan 4.000 gebruikers. “Het platform heeft in deze 3 jaar zijn waarde voor de sector akkerbouw, maar ook voor het onderzoek van WUR en voor de bedrijfsvoering van Agrifirm duidelijk bewezen”, zegt bestuursvoorzitter Bert Lotz van de Stichting Akkerweb.

Bezoek stabiliseert

Marketingdirecteur Rob van de Lindeloof van Agrifirm vertelt dat de droom 4 jaar geleden dat andere partijen zouden aanhaken, niet is uitgekomen. “Het idee was dat Akkerweb een platform zou worden voor heel Nederland en misschien nog wel breder. Het bezoek aan het platform stabiliseert.”

‘Nieuwe kansen’

WUR grijpt dit moment nu juist aan om Akkerweb een sterkere positie te geven in wetenschap, onderwijs en data-valorisatie voor zoveel mogelijk partijen. Lotz ziet in de constellatie zonder een commerciële partij als Agrifirm in het bestuur nieuwe kansen voor Akkerweb. “Minder exclusiviteit en ook koppelingsmogelijkheden met bedrijfsmanagementsystemen als die van bijvoorbeeld Agrovision, Dacom en ook Agrifirm.”