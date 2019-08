Weuthen: aardappelprijs dit seizoen op contractniveau

Het Duitse aardappelhandelshuis Weuthen gaat uit van een gemiddeld jaar met termijnmarktprijzen rond contractprijsniveau.

Voor de hoofdoogst, die in september/oktober van het land komt, ligt het prijsniveau tussen € 16 en € 19 per 100 kilo, afhankelijk van regio en eindbestemming. Voor de periode tussen november en juni 2020 gaat Ferdi Buffen, directeur van Weuthen, uit van een aardappelprijs tussen € 13 en € 17 per 100 kilo.

Het aprilcontract 2020 op de termijnmarkt in Leipzig reflecteert op het moment de verwachtingen. De notering beweegt deze week tussen € 13,50 en € 14,80 per 100 kilo.

Geen topopbrengsten in West-Duitsland en Limburg

“Het wordt een gemiddeld jaar qua opbrengsten in Europa”, zegt Buffen op de drukbezochte jaarlijkse aardappeldag. “De oogstopbrengsten liggen 10 tot 15% hoger dan in 2018 in het Hafpal-gebied.” Er worden geen topopbrengsten verwacht in West-Duitsland en Limburg, de regio rondom het aardappelhandelshuis.

Voor de belangrijkste rassen Challenger, Agria, Arsenal, Innovator en voornamelijk Fontane staat het opbrengstpotentieel op 50 ton per hectare. Dat geldt ook voor de niet-beregende percelen. Voor Duitsland wordt de aardappeloogst ingeschat op 10 tot 10,5 miljoen ton. Voor EU-5 schat Buffen de oogst in tussen 27 tot 28,5 miljoen ton. De markt is daarmee in balans.

Volgens Weuthen liggen de oogstopbrengsten 10 tot 15% hoger dan in 2018 in het Hafpal-gebied. - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Lage opbrengsten in Oost-Europa

Het grotere areaal in Noordwest-Europa met prima opbrengsten wordt gecompenseerd door lagere opbrengsten elders in Europa. De opbrengst wordt lager verwacht in delen van Oost-Duitsland; gebieden die tegen de grens van Polen aanliggen. Ook in Polen, Zuid- en Oost-Europese landen vallen opbrengsten tegen door droog en warm weer. Hierdoor zullen dit seizoen de aardappelen van West-Europa naar Oost-Europa bewegen.

De huidige vooruitzichten voor andere gewassen in Europa, met name de sterke wereldwijde competitie op de suikermarkt, biedt perspectief voor telers in België, Duitsland en Frankrijk om het aardappelareaal in de toekomst uit te breiden. De laatste jaren lieten zien dat het telen van aardappelen lastiger is door klimaatveranderingen en meer extreme weersituaties. Ook maakt de wetgeving het telen van aardappelen moeilijker.

Kostprijs stijgt door investeringen

Investeringen in onder andere beregeningssystemen, hitte en droogbestendige rassen zijn belangrijke uitdagingen van deze tijd. Dat werkt kostprijsverhogend. Maar Buffen is optimistisch over de toekomst, omdat de Europese aardappelindustrie wereldwijd goed gepositioneerd is met een goede infrastructuur naar de havens in Antwerpen, Rotterdam en Hamburg.