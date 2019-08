Ondanks hittegolven gemiddelde uienoogst verwacht

De uiensector verwacht landelijk een gemiddelde uienoogst, ondanks de hittegolven van seizoen 2019.

Akkerbouwer Harry Schreuder in Swifterbant denkt met krap 50 ton net onder het meerjarig gemiddelde uit te komen. “Normaal gesproken is 60 tot 70 ton haalbaar”, licht Schreuder toe, die met de oogst is begonnen. “We hebben hier weinig regen gehad, dat maakt net even het verschil. Ik heb geen beregeningsinstallatie, misschien wordt dat toch eens tijd. Ik zie dat beregende percelen meer kilo’s geven.” Hij wil de uien komend weekeinde binnen rijden.

‘Zeker geen topper’

Eric Moerdijk, directeur van uienverwerker Monie Nieuwdorp, schat de Nederlandse productie van dit seizoen op 1,2 miljoen ton. “Bruto 50 tot 55 ton per hectare”, zegt de Zeeuw. “Een stuk beter dan vorig jaar, maar zeker geen topper.” Bij die 1,2 miljoen zit ook een deel van de plantuien die de grens over gaan. “De plantuienoogst was met 65 ton per hectare fors groter dan de 30 ton van vorig jaar. Het areaal was een paar procent kleiner.” Tegen het huidige prijsniveau is 1,2 miljoen goed te verkopen, zegt Moerdijk. “De bovenkant is 10 cent. Zo kunnen we markten terugwinnen.”

Door de hitte en droogte is de groei van uien achter gebleven op het bedrijf van Harry Schreuder. Foto's: - Harry Schreuder

Weer bepaalt prijs

Het weer bepaalt echter de prijsvorming. Komen de af-landuien nu allemaal tegelijk op de markt, dan is de prijs moeilijk in de benen te houden. Komt er regen, dan leidt spreiding tot een steviger prijsniveau. Het rooien is inmiddels goed op gang gekomen. “Sowieso de vroege rassen, maar ook al voor de bewaring”, zegt Moerdijk. “Voor kwaliteitsbehoud is het een goed idee om niet op de laatste kilo’s te wachten. Het gewas rijpt nu snel af.”

De oogst van de Rockito-uien van Harry Schreuder.

Weinig uien geladen

Door de hitte worden ’s middags weinig uien geladen, om schade te voorkomen. Wat dat betreft vindt Jaap Jonker, verkoopleider Benelux bij De Groot en Slot, dat sommigen al te laat zijn begonnen met de oogst. “Het gewas wordt met de dag geler. Ik denk dat de warmte is onderschat. Door hitte wordt het vlees zwakker, oppassen geblazen dus. Maar ’s ochtends rooien kan prima, denk ik. Er is geen dauw, dus mooi droge omstandigheden.” Jonker ziet veel trips. “Percelen kleuren in een week tijd wit, overal in het land. Daar is nu niks meer aan te doen. De groei stopt en tripsen kunnen zuigschade toebrengen, vooral rondom de nek van de ui.”

Gemiddelde uienoogst

Grosso modo verwacht Jonker een heel gemiddelde uienoogst 2019. “De verschillen zijn wel groot; in Zeeland zien we 20 tot 30 ton, maar ook 70 ton. Gemiddeld echter niet slecht, ik denk landelijk 45 tot 48 ton netto met een gemiddelde grofte. Rode uien worden waarschijnlijk niet zo grof als gepland en gewenst bij ongeveer dezelfde kilo’s als gele uien.”