Korting op bietenzaad bij vroegbestelling

Suikerbietentelers kunnen tot en met 6 september bij Suiker Unie bietenzaad voor komend teeltjaar bestellen.

In de vroegbestelperiode kunnen telers kiezen uit rassen uit de rassenlijst van vorig jaar. Afhankelijk van ras en zaadbehandeling wordt een korting gegeven van € 10 tot € 26 per eenheid. Het nadeel van de vroegbestelling is dat geen gebruik gemaakt kan worden van de genetische vooruitgang van de nieuwste suikerbietenrassen.

Cijfers nieuwe kandidaatrassen

De cijfers voor de nieuwe kandidaatrassen zijn weer te vinden in de Brochure Suikerbietenzaad 2019. Deze cijfers zijn gebaseerd op 2 jaar onderzoek en kunnen nog wel wat veranderen. De nieuwe onderzoekscijfers van dit seizoen zijn pas in november bekend.

IRS-onderzoeker Martijn Leijdekkers verwacht in het bietencysteaaltjes- en standaard rhizomaniesegment geen nieuwe rassen met een verbeterde financiële opbrengst.

Bij de rassen met aanvullende rhizomanieresistentie en resistentie tegen rhizoctonia en rhizoctonia+bietencysteaaltjes worden wel enkele nieuwe rassen met verbeterde financiële opbrengst verwacht. Hierbij kan het dus lonen om te wachten op de hoofdbestelling.