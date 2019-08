Bijna 15% pootaardappelen verlaagd in klasse

Keuringsdienst NAK heeft in de veldkeuring 14,8% van het areaal pootaardappelen in klasse verlaagd.

Van het pootaardappelareaal is 2,2% afgekeurd voor gebruik als uitgangsmateriaal. Gemiddeld is de laatste 10 jaar 14,4% van het areaal tijdens een veldkeuring in klasse verlaagd en 2,2% afgekeurd. Daarmee eindigt de veldkeuring van 2019 rond het gemiddelde.

De veldkeuring is nu vrijwel afgerond, meldt NAK. Er zat nog 41.836 hectare pootaardappelen in de veldkeuring. Van ongeveer 20.000 hectare is het loof vernietigd. Inmiddels is ongeveer 50 hectare als gerooid gemeld bij NAK.

In de voorgaande 10 jaar scoren 4 jaren beter in klasseverlagingen dan 2019 met een variatie van 8,1% (veldkeuring van 2017) tot 12,2% (veldkeuring 2013). In 6 van de 10 jaren ligt het aandeel klasseverlagingen hoger dan dit jaar. Van 2009 tot en met 2018 variëren de slechtere jaren van 2010 met 15% tot het dramatische jaar 2009 toen NAK 23,3% van het areaal in klasse verlaagde en 4,0% afkeurde in de veldkeuring.

Meer virus in pootgoed, minder bacterieziekte

De belangrijkste reden voor verlaging of afkeuring is ook dit jaar bacterieziekte, namelijk in 52% van de gevallen. Dat is wel veel lager dan in andere jaren. Dat lag altijd boven 70%. Erwinia speelt veel minder een rol door de goede oogstomstandigheden van vorig jaar, waardoor minder versmering is opgetreden.

Klasseverlaging door virus speelt dit jaar een veel grotere rol: 36% van de klasseverlagingen komt door virus. Dat was altijd minder dan 15%. Er is dit jaar veel meer virus doordat NAK in de tweede helft van de veldkeuring vorig jaar veel meer virus vond. Daardoor is dit jaar veel secundair virus te zien. Bovendien is er dit jaar ook een hoge luizendruk door het warme droge weer. Dat leidt tot veel primair virus. De verwachting is dan ook dat in de nacontrole, die start na de oogst, meer pootgoed dan anders in klasse wordt verlaagd.