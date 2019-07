Uienexport gaat als een nachtkaars uit

De uienafzet komt in week 24 uit op 853 ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

De afzet van uien gaat in de tweede helft van het exportseizoen als een nachtkaars uit met relatief lage weekvolumes. Wel werkt het GroentenFruit Huis wekelijks de voorlopige cijfers bij, waardoor de totale uienafzet gestaag groeit. In de vorige publicatie werd voor week 23 uitgegaan van een afzet van 1.306 ton. Deze weekafzet is nu aangevuld tot 2.770 ton.

Afzet ruim onder 5-jarig gemiddelde

Na de jaarwisseling vallen onder andere Afrikaanse landen af als afnemer van uien. Daardoor verliest de export in de tweede helft van het afzetseizoen snel volume. Afgelopen seizoen vielen de opbrengsten tegen en liep het aanbod uien sterker terug als nadere jaren. Dat is terug te zien in de cijfers. De uienafzet ligt na de jaarwisseling dan ook ruim onder het 5-jarig gemiddelde.

Lage seizoensafzet

Afgelopen seizoen 2018-’19 zijn 808.674 ton uien geëxporteerd van week 27 2018 tot en met week 24 2019. Vergeleken met de voorgaande seizoenen is respectievelijk 30% en 22% minder afgezet. In seizoen 2017-’18 was tot en met week 24 de uienafzet 1,2 miljoen ton. Voor seizoen 2016-’17 was dat 1,0 miljoen ton.