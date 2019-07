Smalle strokenteelt drukt phytophthora-spreiding

Verspreiding van phytophthora gaat minder snel in smalle stroken. Dat blijkt uit de proef van het biologische landbouwbedrijf ERF BV uit Lelystad.

Het bedrijf heeft in 2016-2017 in Zeewolde een perceel van 40 hectare volledig ingedeeld met stroken van 6, 12, 24 en 48 meter breed. “Wageningen University & Research en Louis Bolk instituut voorspelde het al, en het is mooi om te zien dat phytophthora minder snel verspreidt in de smallere stroken”, zegt Roy Michielsen, stafmedewerker van ERF bv. “In 2017 zagen we dat al en dit seizoen is dat weer het geval.”

Ook is de biodiversiteit beter in de smallere stroken. Dat heeft meerdere oorzaken. Er is grasklaver opgenomen, waardoor natuurlijke vijanden zoals insecten daar kunnen huisvesten. Deze beestjes overwinteren dan ‘in het veld’ in plaats van in de sloot, die verder weg ligt. Daarbij heeft grasklaver een positieve werking op het bodemleven. Ook liggen er bloemenstroken tussen de gewassen om meer biodiversiteit aan te trekken. Zo is er altijd, in iedere jaargetijde een groene strook in de nabijheid.

GPS bleek een uitkomst om de stroken te bewerken

Praktische zaken

Theorie en praktijk gaan vaak niet gelijk op. Zo lopen medewerkers van ERF ook tegen praktische zaken aan. Michielsen: “We gingen uit dat bewerking van strokenteelt meer tijd en meer rijden zou betekenen. Dat is in de praktijk erg meegevallen. In Lelystad zijn proeven uitgevoerd met 3 meter, maar daar is in Zeewolde bewust niet voor gekozen. Dit zodat het land makkelijker kan worden bewerkt. GPS bleek een uitkomst om de stroken te bewerken. In 3 jaar is slecht 1 keer een strook verkeerd bewerkt.”

Het meeste werk is goed te doen vervolgt Michielsen, het helpt overigens wel dat een gedeelte van het perceel 500 meter lang is. Beregenen is lastig, de smalle stroken van 6, 12 en 24 meter zijn niet apart te beregenen met onze haspels. De aardappelen worden gerooid met een bunkerrooier en de peen is expres ingezaaid naast een grasklaverstrook zodat het gerooid kan worden zonder schade aan andere gewassen toe te brengen. Peen in smalle stroken heeft een hoger drogestofgehalte. Hoe dat komt is onduidelijk zegt Michielsen.

Het gewas is minder vatbaar voor ziekte en plagen

Geen lagere gewasopbrengsten

De teelt van gewassen in strokenteelt geeft zeker geen lagere gewasopbrengsten, blijkt uit de proef. “Door strokenteelt creëren we een robuuster teeltsysteem. Het gewas is minder vatbaar voor ziekte en plagen en het zorgt voor meer biodiversiteit. Hierdoor zullen we stabielere en kwalitatief betere gewasopbrengsten realiseren”, aldus Michielsen.

Opbrengsten van verschillende gewassen zijn vergelijkbaar met ‘blokken’ percelen. Verder viel het op dat het loof van de aardappelen meer rechtop groeit. Hoewel niet alles positief is zijn er genoeg redenen om door te gaan met deze proef. De kavel in Zeewolde wordt volgend jaar natuur, waardoor een andere kavel met stroken wordt ingericht. De 24 meter strook is te breed om positieve effecten van de strokenteelt te ervaren, waardoor waarschijnlijk het nieuwe perceel enkel met 6 en 12 meter stroken wordt ingericht.