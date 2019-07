Rupsenvraat in suikerbieten

Op diverse plekken zijn gaatjes in bietenblad geconstateerd veroorzaakt door vraat van rupsen van de gamma-uil, een vlinder.

Dat meldt het IRS. Met het warme, droge weer – dat ook voor deze week wordt voorspeld – zal de vraat doorgaan. Bij een gezond gewas is volgens het IRS bestrijding pas nodig als er veel rupsen in het gewas te vinden zijn en deze 30% van het bladoppervlak dreigen weg te vreten. Een gezond gesloten gewas kan namelijk tot 30% van het bladoppervlak missen voordat dit opbrengst kost. Het gebeurt echter zelden dat er zoveel vraat is. Een bespuiting is dus niet snel rendabel. Bij een gewas met weinig blad of een niet gezond gewas is dat eerder het geval.

Bestrijding met deltamethrin

Bij overschrijding van de schadedrempel is bestrijding van rupsen mogelijk met deltamethrin (diverse merken, waaronder Decis; 0,3 liter per hectare). Het IRS waarschuwt dat deltamethrin ook de nuttige insecten doodt in het bietenperceel. En die spelen een belangrijke rol bij de onderdrukking bietenvliegen, maar ook bij de bestrijding van de rupsen zelf.

Voorzichtig te werk gaan

Telers moeten voorzichtig te werk gaan als ze in de suikerbieten naar rupsen zoeken. Die laten zich namelijk gemakkelijk op de grond vallen bij aanraking van de bladeren. Hebben de rupsen zich verpopt, dan heeft bestrijding geen zin meer. De vraat is dan ook gestopt. De middelen werken alleen tegen rupsen – niet tegen vlinders, eieren en poppen.