Minder risico op phytophthora dankzij hitte(golf)

Met de mogelijke hittegolf voor de boeg, neemt het risico op de aardappelziekte phytophthora deze week met rasse schreden af.

Dat laten de phytophthora-waarschuwingskaartjes van Dacom Farm Intelligence zien.

Maandag 22 juli en dinsdag 23 juli waren er vooral langs de Waddenkust gekleurde stippen te zien, wat duidt op risico. Maandag was het ook in Zeeland en sporadisch op andere plekken in Nederland nog enigszins gevaarlijk. Woensdag 24 juli zijn alle stippen lichtgroen. Dat duidt op nagenoeg geen risico. Dit blijft de dagen erna ook zo.

Het risico op phytophthora neemt rap af deze week.

Hitte en zon branden phytophthora weg

De hitte en de zon branden de schimmelziekte eerder weg dan dat deze kan sporuleren. Dat neemt niet weg dat er dit seizoen veelvuldig gevaarlijke momenten zijn geweest. Cor Rijzebol, senior technical expert bij Dacom Farm Intelligence hoort in zijn netwerk dat in de praktijk wel degelijk velden zijn te vinden met phytophthora. “Zeker in de biologische percelen”, zegt Rijzebol. “Veel van de percelen met phytophthora-haarden zijn al op hun retour en een aantal wordt ook gebrand.”

Controle op phytophthora blijft nodig

Ondanks dat de hitte de ziektedruk zal temperen, blijven er infectiebronnen aanwezig die bij eventueel omslaand weer de teelt kunnen bedreigen. Controleren blijft dus noodzakelijk.

Op de korte termijn en zolang het weer zo blijft, is het echter gunstig weer wat het phytophthora-risico betreft.