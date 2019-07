Meer tulpen, minder lelie-bollen in 2019

Het tulpenareaal is in 2019 met 250 hectare gegroeid naar 14.490 hectare.

Het aantal tulpentelende bedrijven is met 920 gelijk gebleven. Leliebollen worden op minder hectares geteeld; iets meer dan 6.000 is 350 hectare kleiner dan in 2018. Tussen 2018 en 2019 vielen 10 leliebedrijven af, waarmee het totaal op 370 ondernemers in dit segment komt. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Totale areaal

Het totale areaal bloembollen en -knollen is in 2019 precies gelijk gebleven aan het voorgaande jaar: 27.560 hectare. Die oppervlakte is over 1.590 bedrijven verdeeld, 40 minder dan vorig jaar.