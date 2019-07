Kiemremming uitstellen vanwege hittestress

Voor veel vroege uien en aardappelen is het moment van de kiemremming aangebroken, maar in de huidige warmte wordt dit door adviesbureau Delphy afgeraden.

Bij droogtestress wordt MH onvoldoende opgenomen door het gewas. De plant moet na toediening van het kiemremmingsmiddel zeker 3 weken vitaal en actief blijven. Het middel moet immers van het blad naar de ui of aardappel worden getransporteerd.

In aardappelen wordt MH toegediend als meer dan 80% van de knollen zeker 35 millimeter groot is. Dan is er geen risico op opbrengstderving. Een uiengewas is klaar voor de MH-bespuiting als de eerste uien gaan strijken en bij de meeste uien bladloze rokken zijn gevormd.