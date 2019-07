Bijna 30% bloembollentelers wil uitbreiden

Het percentage bloembollentelers dat wil uitbreiden is in 2018 met ruim 13% gestegen.

Waar in 2017 nog 14,5% wilde groeien, was dat eind 2018 toegenomen naar 27,6%. Het percentage stoppers daalt licht. Dat blijkt uit de jaarlijkse BloembollenScanner van AgriDirect. Rond de jaarwisseling zijn zo’n 850 Nederlandse bloembollentelers bevraagd over bedrijfsactiviteiten, investeringsplannen en toekomstintenties.

Hyacintentelers meest optimistisch

De hyacintentelers zijn het meest optimistisch over groei; hier zijn bijna 40% van de uitbreidingsplannen. In dit segment zitten bovendien de minste ondernemers met beëindigingsplannen (2,2%). Lelietelers hebben daarentegen de minste groeiplannen met krap 25%. Het aantal bedrijven dat wil stoppen of afbouwen, is dan weer het hoogst bij de tulpentelers (5,7%). Het percentage dat rekent op een opvolger is redelijk stabiel (34,5%).

Leliemarkt is ingewikkeld

René le Clercq, voorzitter van ketenorganisatie KAVB, herkent een aantal trends uit de scan. “De leliemarkt is op dit moment ingewikkeld. Dat zien we terug in een dalend areaal en aan de terughoudendheid van de lelietelers. De helft van onze sector bestaat uit tulpen en daar is de teneur overwegend positief.”

Rendabele bedrijven en jonge ondernemers

Het aantal snijtulpen groeit al jaren en de KAVB verwacht voortzetting hiervan. Voor een aantal teelten, waaronder de hyacinten, is de markt al jaren stabiel. “Dat geeft vertrouwen in het voortzetten of overnemen van het bedrijf”, zegt Le Clercq. “Onze sector kan alleen bestaan op basis van rendabele bedrijven en jonge ondernemers die zin hebben om het bedrijf over te nemen. Daarom zijn we blij om deze positieve trend te zien.”