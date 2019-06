Tripssituatie uien vraagt aandacht

Gezien het zomerse weer moeten uientelers hun percelen goed controleren op trips, willen ze de situatie onder controle houden.

De vermeerdering gaat nu snel, waarschuwt adviesbureau Delphy de telers. Plekken om te controleren, zijn de luwte van een perceel of perceelgrenzen aan graszaad, luzerne of fruitteelt. Een groot deel van de percelen is al eens met Batavia en olie gespoten. Dat is 2 tot 3 weken werkzaam. Daarna moet de bespuiting opnieuw worden uitgevoerd, stelt Delphy. Bij een hoge tripsdruk: tracer met suiker als hulpstof.